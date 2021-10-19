Глава Пентагона – о ситуации на Донбассе: давайте четко говорить, что Россия начала эту войну

Министр обороны США Ллойд Остин выразил убеждение, что только Российская Федерация является виновником вооруженного конфликта на украинском Донбассе. По его словам, именно она начала эту войну.

Об этом он сказал на совместном брифинге с главой украинского Минобороны Андреем Тараном во время визита в Киев 19 октября. Мероприятие транслировалось онлайн на YouTube-канале in time Ukraine (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Давайте четко говорить, что Россия начала эту войну, и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины", – заявил Остин.

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Он призвал страну-агрессора остановить эту войну, а также прекратить дестабилизацию в Черноморском регионе и возле украинских границ. В этом же контексте американский министр отметил, что россияне должны прекратить и кибератаки на США и их союзников.

Лойд напомнил слова американского лидера Джо Байдена во время визита украинского коллеги Владимира Зеленского в Вашингтон. Тогда президент США отметил, что поддержка его страны украинскому суверенитету является непоколебимой.

"Мы осуждаем оккупацию Крыма и призываем Россию остановить войну на востоке Украины, остановить дестабилизацию действий в Черном море и вдоль границ Украины", – добавил Лойд.

Он подчеркнул, что начиная с 2014 года США выделили более $2,5 млрд для Вооруженных сил Украины для обеспечения территориальной целостности страны и защиты ее территориальных вод.

"Мы чтим память воинов Украины, погибших во время вооруженной борьбы на востоке, которую начала Россия. Мы преклоняемся перед теми воинами, которые отстаивают демократические ценности страны", – подытожил Лонд.

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