Глава Пентагона накануне визита в Киев сказал об открытых дверях в НАТО и агрессии РФ
В Министерстве обороны США раскрыли подробности визита главы ведомства Ллойда Остина в Киев. Министр напомнил, что Россия является страной-агрессором и двери НАТО для Украины, как и для Грузии, открыты.
Об этом сообщается на сайте Пенгатона. Также Остин намерен встретиться с руководством нашей страны, чтобы обсудить реализацию реформ в сфере обороны.
В частности, планируется встреча с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном.
Остин напомнил, что оборонные реформы необходимы для вступления Украины в НАТО в будущем.
Кроме того, планируется затронуть вопрос регионального сотрудничества между черноморскими союзниками.
В Минобороны США также отметили, что будут поддерживать своих союзников перед лицом дестабилизирующих действий России. Речь идет об Украине и Грузии, которые пострадали от российской агрессии.
Как сообщал OBOZREVATEL, в августе между Зеленским и Остином состоялась встреча в США. Тогда было подписано соглашение о стратегическом партнерстве в оборонной сфере.