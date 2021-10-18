Глава Пентагона накануне визита в Киев сказал об открытых дверях в НАТО и агрессии РФ

В Министерстве обороны США раскрыли подробности визита главы ведомства Ллойда Остина в Киев. Министр напомнил, что Россия является страной-агрессором и двери НАТО для Украины, как и для Грузии, открыты.

Об этом сообщается на сайте Пенгатона. Также Остин намерен встретиться с руководством нашей страны, чтобы обсудить реализацию реформ в сфере обороны.

В частности, планируется встреча с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном.

Остин напомнил, что оборонные реформы необходимы для вступления Украины в НАТО в будущем.

Кроме того, планируется затронуть вопрос регионального сотрудничества между черноморскими союзниками.

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В Минобороны США также отметили, что будут поддерживать своих союзников перед лицом дестабилизирующих действий России. Речь идет об Украине и Грузии, которые пострадали от российской агрессии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе между Зеленским и Остином состоялась встреча в США. Тогда было подписано соглашение о стратегическом партнерстве в оборонной сфере.