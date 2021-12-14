Глава МИД Польши о риске агрессии РФ против Украины: деэскалации нужно достигнуть с помощью отпугивания

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что цель Европейского Союза и всего трансатлантического сообщества "снизить напряженность вокруг Украины". Дипломат подчеркнул, что деэскалация должна быть достигнута посредством отпугивания агрессора.

По словам Збигнева Рау, если сообщество ЕС не будет сдерживать попытки агрессии, у России может появиться стимул для дальнейшей дээскалации. Об этом он заявил в Брюсселе на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза, сообщает польское издание Tvn24.

В частности, Рау отметил, что основным из таких рычагов сдерживания агрессии РФ может быть введение новых санкций. При этом он добавил, что этот вопрос уже обсуждается в ЕС, так как страны хотят сработать на опережение.

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Стоит отметить, что руководителя польского МИД поддержал и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррелль, который заявил, что ЕС един в поддержке суверенитета Украины и ее территориальной целостности

"Все министры очень четко дали понять, что любая агрессия против Украины будет иметь политические последствия и высокие экономические ограничения для России", - добавил Боррелл.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вторжение сил Российской Федерации в Украину, вероятность которого не исключается нашим государством и его партнеры, ознаменует конец нынешнего цивилизованного мира. При этом агрессия станет началом новой эры без международных правил.

Как сообщал OBOZREVATEL, пемьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и предупредил его, что вторжение войск РФ в Украину будет иметь серьезные последствия.

Кроме того Соединенные Штаты Америки обещают усилить военное присутствие в государствах НАТО в Восточной Европе. Этот вопрос будет рассмотрен, если Российская Федерация прибегнет к новой агрессии против Украины.