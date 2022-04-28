Генсек ООН рассказал, что может положить конец войне России против Украины

Война в Украине будет продолжаться до тех пор, пока РФ не решит ее закончить. "Встречи" не могут положить ей конец.

Об этом после встречи с российским президентом Владимиром Путиным заявил генеральный секретарь Организации Объединенный Наций Антониу Гутерриш, сообщает CNN. По его словам, после прекращения огня должна появится возможность серьезного политического соглашения.

"Война закончится, когда РФ решит ее закончить, и когда после прекращения огня появится возможность серьезного политического соглашения. Мы можем проводить сколько угодно встреч, но это не то, что положит конец войне", – сказал генсек ООН.

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Отметим, что Путин во время встречи с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем разродился новой порцией циничных заявлений и откровенной лжи. Во вторжении России в Украину он обвинил участников Революции Достоинства, врал о непричастности своей армии к зверствам в Буче. Также рашистский диктатор рассказал о том, что Россия, убивая украинцев, борется с "геноцидом народа Донбасса".

Как сообщал OBOZREVATEL, после визита к Путину Генсек ООН Гутерреш прибыл в Украину. Он заявил, что ООН продолжит работу по предоставлению гуманитарной помощи Украине и эвакуации мирных жителей из зон боевых действий, в частности – из Мариуполя.