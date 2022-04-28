Появилась надежда на разблокирование Мариуполя: все детали встречи Зеленского с генсеком ООН

Глава государства Владимир Зеленский на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем обсудили острый вопрос деблокады Мариуполя. Появилась надежда о возможной эвакуации мирного населения из осажденного города.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. Для лидера нации и его команды это остается главным приоритетом и они предпринимают все возможные усилия, чтобы освободить измученных украинцев из плена рашистов.

"Хочу заверить вас, господин президент и весь ваш народ. Наша Организация не сдается. Мы будем продолжать призывать к полному прекращению огня, а также к принятию немедленных практических мер по спасению жизней и минимизации человеческих страданий. Эффективные гуманитарные коридоры, локальная остановка боевых действий, безопасные маршруты для гражданских и пострадавших. Сегодня жители Мариуполя нуждаются именно в таком шаге", – указал Гуттериш.

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Договоренности между Зеленским и Гуттеришем подтвердила и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на своем Telegram-канале.

"Начинаем планировать гуманитарную операцию", – подвела она итог встречи двух политических лидеров.

Напомним, что свою командировку с целью решения военного кризиса Антониу Гутерриш начал с Москвы. Во время встречи с Путиным последний принял предложение генсека об эвакуации людей, которые находятся в укрытиях металлургического комбината "Азовсталь" при участии волонтеров "Красного Креста".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, генсек ООН своими глазами убедился, что принес "русский мир" в Бородянку и в ужасе представил свою маленькую внучку в условиях вторжения военных оккупантов.