Генпродюсер "112 Украина" снял свою кандидатуру с довыборов в Раду на Донбассе

Генеральний продюсер телеканала "112 Украина" Артем Марчевский снял свою кандидатуру с довыборов в Верховную Раду Украины по 50-му округу в Донецкой области.

Как он написал в своем Facebook, причиной является то, что пришлось экстренно вернуться в Киев, так как у его родителей подтвердился COVID-19, который протекает в очень тяжелой форме.

"Как сын, я сегодня должен быть рядом с мамой и папой, их здоровье сейчас важнее политической борьбы. Как мужчина – я не имею права эту политическую борьбу продолжать "на расстоянии", это не честно по отношению к людям", – написал он.

При этом Марчевский поблагодарил руководство "Оппозиционной платформы – За жизнь" и съезд партии, который его выдвинул – "за поддержку, доверие и понимание".

Отметим, в состав округа №50 входят города Доброполье, Мирноград и Покровск, а также Добропольский район.

Напомним, в феврале 2021 года ОПЗЖ выдвинула кандидатом на довыборах в Верховную Раду по округу №50 Артема Марчевского. Тогда кандидат отметил, что не видит конфликта интересов в совмещении партийной деятельности и работы медиаменеджера.

Как сообщал OBOZREVATEL, народного депутата Украины от ОПЗЖ Виктора Медведчука допросили в СБУ, вероятно, по делу о государственной измене.