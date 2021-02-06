ОПЗЖ выдвинула на довыборы в Раду по Донбассу генпродюсера "112 Украина"

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" выдвинула кандидатом на довыборах в Верховную Раду по избирательному округу №50 (Донецкая область) Артема Марчевского, который является генеральным продюсером подсанкционного телеканала "112 Украина".

Как сообщается на сайте ОПЗЖ, Марчевский также возглавляет молодежное крыло партии.

В комментарии изданию "Новости Донбасса" кандидат отметил, что не видит конфликта интересов в совмещении партийной деятельности и работы медиаменеджера.

При этом "112 Украина" открыл корпункты в трех крупных городах округа №50 – Мирнограде, Покровске и Доброполье.

"Наши журналисты круглосуточно участвуют в жизни населения, помогают местным жителям освещать проблемы на всю страну и контролируют деятельность местной власти. Если это можно назвать конфликтом интересов – пусть будет так", – заявил Марчевский.

Довыборы в парламент состоятся 28 марта. Их проводят, потому что нардеп от "Оппозиционного блока" Руслан Требушкин сложил депутатский мандат после избрания мэром Покровска.

Как сообщал OBOZREVATEL,президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел персональные санкции СНБО против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Ограничительные меры введены на 5 лет.