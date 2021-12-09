Генассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку 'Крымской платформе'

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций 9 декабря приняла усиленную резолюцию по оккупированному Россией Крыму. В ней содержится поддержка "Крымской платформы" – инициативы Украины по деоккупации полуострова.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он поблагодарил все страны, поддержавшие документ.

Резолюция призывает Россию прекратить переброску в Крым вооружения и военных, прекратить нарушение свободы мореплавания в Черном и Азовском морях.

По словам Кулебы, документ консолидирует международную поддержку "Крымской платформы" и противодействует нарастающей милитаризации полуострова. Кроме того, он сигнализирует России на фоне наращивание военного присутствия вдоль украинской границы и в Крыму.

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Отметим, что "Крымская платформа" является дипломатической инициативой Украины. Она работает как консультативно-координационный механизм для деоккупации Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 августа, в Киеве состоялся первый саммит "Крымской платформы". На ней представители 45 стран обсудили ситуацию с оккупацией полуострова, а также подписали совместную декларацию.