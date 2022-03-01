Международный суд ООН назвал дату заседания по войне в Украине – СМИ

Международный суд Организации Объединенных Наций (ООН) в Гааге (Нидерланды) назначил дату первого рассмотрения дела против России из-за ее нападения на Украину. Заседание состоится 7 и 8 марта.

Об это сообщило издание AFP во вторник, 1 марта. В сообщении указано, что решение о начале рассмотрения преступлений Кремля принято из-за усиления боевых действий на территории украинских городов.

"Международный Суд заявил во вторник, что 7 и 8 марта он проведет слушания по поводу войны в Украине, поскольку боевые действия усиливаются", – сказано в сообщении.

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27 февраля президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина официально подала иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге. Страна-агрессор должна ответить за содеянное.

В то же время генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова пообещала доказать в Гааге, что Путин – самый большой военный преступник ХХІ века. Она объяснила, за какие преступления высшее руководство РФ должно сесть на скамью подсудимых в Гааге. Речь идет о преступлениях России с точки зрения международного права:

против мира и человечности;

развязывание и ведение агрессивной войны;

массовые убийства мирного населения;

применение оружия массового поражения и запрещенных международным правом видов вооружения.

Ранее стало известно, что Королевский прокурор суда в Гааге Карим Хан заявил, что открывает расследование вторжения России на суверенную территорию Украины, поскольку это деяние подпадает под все критерии военных преступлений, а также преступлений против человечности.

Кроме того, министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила, что страна подала петицию в Международный суд в Гааге с просьбой ускорить расследование военных преступлений России.

Напомним, что российские оккупанты с начала Великой Отечественной войны Украины потеряли уже более 5,7 тыс. человек, а также почти 200 танков. Также увеличилось количество сбитой авиации – почти 60 самолетов и вертолетов. Данные о потерях врага обнародованы за период с 24 февраля по 1 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна заранее готовилась к войне с Россией. Были разработаны шесть вариантов обороны нашего государства.

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