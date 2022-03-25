Франция впервые за 30 лет вывела на боевое дежурство сразу три атомных субмарины

Франция развернула в море одновременно три атомные ракетные подводные лодки на боевое дежурство. На такой шаг страна пошла впервые за тридцать лет.

Об этом сообщило издание The Times в пятницу, 25 марта. Причина вывода субмарин – российская ядерная угроза.

Как говорится в материале, обычно в постоянном патрулировании под Атлантикой находится одна субмарина. Теперь же для ее усиления базу в Иль-Лонге, к югу от Бреста, покинули две из четырех французских подводных лодок типа Triomphant с баллистическими ракетами.

В последний раз Франция выводила на боевое дежурство три подлодки одновременно за десять лет до окончания холодной войны во время американо-советского противостояния по ракетам средней дальности в Европе.

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Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс расширит свои силы на восточном фланге из-за вторжения России в Украину. Такое решение было принято на саммите 24 марта. Он сообщил о создании четырех новых боевых групп НАТО в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Они создаются в дополнение к четырем уже имеющимся в странах Балтии и Польше многонациональным боевым группам Альянса. Также в НАТО заявили о дальнейшей поддержке Украины в противостоянии с агрессором.

Перед этим пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков признал, что страна-агрессор еще не достигла ни одной из своих военных целей в Украине. Также он отказался исключать, что Кремль может прибегнуть к использованию ядерного оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские пропагандисты в очередной раз пригрозили европейским странам ядерным оружием. В частности, россияне угрожают нанести удар по столице Польши Варшаве. Также они заговорили о захвате стран Балтии.

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