Фотограф вспомнил историческую ночь принятия Конституции Украины. Уникальные фото

Корреспондент Associated Press Ефрем Лукацкий, единственный фотограф, которому выпала честь зафиксировать события ночи 28 июня 1996 года, рассказал, как принимали Конституцию Украины. Заседание Верховной Рады тогда продолжалось почти сутки, однако в интернете до сих пор почти не было фотографий с украинского парламента.

Свои воспоминания фотограф описал на странице в Facebook, опубликовав снимки из исторического события. В тот день Лукацкий праздновал день рождения.

"27 июня был мой день рождения, я пил водку с коллегами и друзьями у себя дома. Где-то в начале второго ночи мне позвонили, мол, приходи в парламент, мы принимаем Конституцию. Я поднялся и побежал", – рассказал фотограф.

Мужчина уверен, что таким образом судьба сделала ему подарок.

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"Около двух часов ночи я был на балконе парламента, откуда стал снимать броуновское движение депутатов. Судьба не остановилась, и вскоре у меня появилась возможность спуститься в зал и там продолжать снимать", – вспомнил он события той ночи.

Фотограф отметил, что тогда, толкаясь между парламентариев, он пытался сохранить этот уникальный этап в истории Украины и одновременно на трибуне Михаил Сирота (депутат и один из авторов Конституции - ред.) отвечал на бесконечные вопросы. Запомнились Лукацкому споры о статусе Крыма.

"Националисты скандировали:

– Область! Область!

Сирота отвечал:

– Если бы это зависело от меня или от вас...

Кто-то в зале кричал:

– В дым превратится, в ничто

– И Украина, не дай Бог, может превратиться в ничто, – отвечал Сирота", – вспомнил фотограф.

По его словам, коммунисты пытались затянуть процесс, внося бесконечные правки, также депутаты не все никак не могли решить, как называться, Народный Совет или Верховная Рада.

"Президент Леонид Кучма, собрав вокруг себя тех, кто сомневается, и коммунистов, выпятив подбородок, как директор гигантского предприятия, додавливал: надо принимать Конституцию, дальше тянуть нельзя. После бессонной ночи 315 голосами была принята Конституция Украины, и депутаты впервые пели гимн, утвержденный основным законом – "Ще не вмерла Украина"", – рассказал Лукацкий.

По его словам, депутаты плакали от счастья, пили из чашек шампанское, и большинству хотелось верить, что страна на правильном пути. А наследники Михаила Сироты однозначно будут гордиться им.

"Для большинства депутатов эта ночь стала главным событием в их жизни. Отцы-основатели Конституции Украины. Великие мужи, которые создали Конституцию, воплотили в ней разделение властей в наиболее сильной и устойчивой форме", – отметил фотограф.

"Я оценил подарок судьбы, когда узнал, что был единственным фотографом ночью в парламенте, и счастлив, что изобразил это событие. Уже 25 лет лежит у меня пакет уникальных негативов и ждет, когда своей историей начнет гордиться государство", – подытожил Лукацкий.

Напомним, ежегодно 28 июня Украина отмечает День Конституции. OBOZREVATEL следил за событиями онлайн.

Так, по случаю 25-й годовщины принятия главного документа страны Верховная Рада собралась на торжественное заседание. Перед народными депутатами после исполнения государственного гимна выступил президент Владимир Зеленский. Он сообщил, что в Украину к 30-летию независимости Украины в Киев привезут оригинал конституции Пилипа Орлика 1710 года.

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