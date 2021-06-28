Кличко поздравил украинцев с Днем Конституции и принял участие в торжествах в парламенте

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с Днем Конституции и принял участие в торжественном заседании в Верховной Раде Украины.

"Конституция – это основа нашей государственности, независимости и демократии. 25 лет Основному закону страны – это не так много. Но, первая Конституция в мире, распределяла власть по демократическим принципам, – Конституция Пилипа Орлика – была написана и принята именно в Украине" , – подчеркнул Кличко.

Об этом сообщает пресс-служба мэра Киева.

Он отметил, что сегодня особенно важно, чтобы положения и нормы украинской Конституции были не только декларативными, но и неукоснительно соблюдались всеми институтами власти.

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"Я верю, что Украина станет конституционно развитым и правовым европейским государством с высокими стандартами жизни и соблюдением демократических прав и свобод каждого гражданина. Как это гарантирует Основной закон нашей страны", – отметил Виталий Кличко.