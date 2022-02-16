'Европейская Солидарность' лидирует в парламентских рейтингах – соцопрос КМИС

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Партия "Европейская солидарность" лидирует в рейтинге партий. Отрыв со "Слугой народа" превышает статистическую погрешность.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Так, по результатам социсследования, если бы сейчас проходили выборы в Верховную Раду Украины, за "Европейскую Солидарность" готовы проголосовать 22,9% определившихся с выбором респондентов. С декабря поддержка "Евросолидарности" выросла на 3,1%.

За партию "Слуга народа" готовы голосовать 16,4% определившихся. С декабря поддержка партии "Слуга народа" снизилась на 2%.

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"Если в декабре 2021 года разница между "ЕС" и "Слугой народа" была в пределах статистической погрешности (т.е. формально партии делили первое место), то сейчас "ЕС" имеет "чистое" первое место, а "Слуга народа" – второе место. ", – отмечают социологи.

Другие партии: "Батьківщина" 11,5%, ОПЗЖ 10,1%, "Наши" 6,2%, "Разумная политика" 5,8%. Другие политические силы получают гораздо меньше голосов.

Как известно, ранее социологические исследования КМИС и Центра Разумкова тоже показали первое место партии "Европейская Солидарность".

В частности, по данным опроса КМИС, проведенного 20-21 января, "Европейская Солидарность" имеет поддержку 18,9% среди определившихся с выбором. За партию "Слуга народа" – – 13,7%.

По данным опроса Центра Разумкова, проведенного с 28 по 31 января 2022 года, за "Европейскую Солидарность" готовы голосовать 25,2% среди тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором. За партию "Слуга народа" – 18,4%.

Всеукраинский опрос "Мнения и взгляды населения Украины" (Омнибус) проводился Киевским международным институтом социологии в феврале 2022 года.

Полевой этап исследования длился с 5 по 13 февраля 2022 года. Всего в рамках исследования было проведено 2004 год интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и дизайн-эффектом 1.1) не превышает 2.4%.

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