Европарламент признал, что Ющенко отравили россияне: депутат пояснил нюансы

В резолюции Европейского парламента, которая была принята на случай вторжения России, говорится о том, что отравления бывшего президента Украины Виктора Ющенко является делом рук российских спецслужб.

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 30 апреля евродепутат Пятрас Ауштрявичюс пояснил, что вопрос отравления не только Ющенко, но и других оппонентов российского президента Владимира Путина является сигналом для последнего (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Россия использует отравление своих оппонентов. Это делают институции, которые напрямую связаны с Кремлем. Среди пострадавших не только семья Скрипалей. Перечень очень долгий", – сказал политик.

По словам евродепутата, таким образом Европа посылает сигнал Путину: мы знаем, что вы делаете и если будете продолжать, то заплатите высокую цену.

Отметим, что в документе Европарламента Ющенко, Скрипаль, Владимир Кара-Мурза, Алексей Навальный и другие названы жертвами российских спецслужб. Также отмечается, что они были или являются оппонентами президента РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 апреля Европейский парламент принял резолюцию на случай вторжения России на территорию Украины. "За" проголосовали 548, "против" – 25 и 113 "воздержались".

Если Москва решиться напасть, то Евросоюзу предлагается предпринять следующие шаги:

отключить РФ от платежной системы SWIFT;

немедленно прекратить покупку российского газа и нефти;

ввести санкции против близких к властям российских олигархов и членов их семей и заморозить их активы, а также аннулировать визы.

Виктора Ющенко отравили диоксином в сентябре 2004 года. В феврале стало известно, как он восстанавливал лицо после того инцидента.