Как Виктор Ющенко восстанавливал лицо после отравления: признание пластического хирурга

Третий президент Украины Виктор Ющенко вынужден был обратиться за помощью к пластическим хирургам после того, как его отравили диоксином в 2004 году.

Одним из врачей, которые тогда боролись за жизнь политика, был Ростислав Валихновский. Так, в интервью для программы программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" он впервые рассказал, что помогло восстановить внешний вид бывшего главы государства (чтобы смотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По словам хирурга, президенту пришлось столкнуться с длительным лечением и пережить 27 операций на лице. Валихновский добавил, что отравление коснулось не только его внешности, но и спровоцировало внезапные проблемы со здоровьем.

"Был случай мерцательной аритмии, который я с помощью божьего благословения снял (этот приступ) до приезда специалистов-кардиологов. Это безусловно было опасно", – объяснил специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, пластический хирург раскрыл секрет молодости 71-летней Пугачевой. По словам специалиста, все благодаря уникальным методикам омоложения, которыми пользуется примадонна.