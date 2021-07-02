Во сколько Украина – Англия: время начала 1/4 финала Евро-2020

Сборная Украины в субботу, 3 июля, проведет четвертьфинальный матч чемпионата Европы по футболу 2020 года. На "Стадио Олимпико" в Риме команда Андрея Шевченко поспорит за путевку в следующий раунд плей-офф с англичанами.

ВРЕМЯ НАЧАЛА УКРАИНА – АНГЛИЯ

Поединок в столице Италии начнется в 22:00 по киевскому времени. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Англия.

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ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – АНГЛИЯ

Увидеть битву за полуфинал Евро-2020 можно будет на телеканале "Украина". Также встречу покажут специализированные "Футбол 1" и "Футбол 2", где зрителям предложат традиционную аналитическую студию.

Кроме того, трансляцию из Рима организовывают российский федеральный Первый канал и белорусские вещатели "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет".

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – АНГЛИЯ

Явным фаворитом считается команда Англии. Ставки на ее победу в основные 90 принимаются коэффициентом 1,40.

Ничья оценивается котировкой 4,50. А показатели на успех "желто-синих" достигают уровня 8,50.

Напомним, сборная Украины в 1/8 финала Евро-2020 на последней минуте овертайма вырвала победу над Швецией. В свою очередь англичане в классическом противостоянии обыграла Германию.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий сборной Украины Артем Беседин, который получил травму в матче со Швецией, пропустит полгода.

Украинский боксер Александр Усик поддержал украинскую команду на английском языке перед матчем с британцев, вызвав смех в сети.