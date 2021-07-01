В Англии испугались лететь на матч Евро-2020 с Украиной

Английские власти призвали своих болельщиков воздержаться от визита в Италию, где их сборная в 1/4 финала Евро-2020 сыграет против Украины. Причина заключается в опасениях распространения коронавируса, в том числе Дельта-варианта.

Как передает Football Italia, младший министр по делам предпринимательства, энергетики и экологически чистого развития Энн-Мари Тревельян призвала англичан "смотреть футбол дома и болеть за команду как можно громче".

"Трудно сдерживать улыбку, когда смотришь на все эти чудесные флаги. Переполняет гордость от того, что наша команда так хорошо выступает. Но реальность такая, что прошу оставаться дома", – сказала она.

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УЕФА позже принял решение аннулировать билеты на матч Англии и Украины, которые были проданы для британских болельщиков, передает secoloditalia.it. Соответствующий запрос поступил от МВД Италии, который также обеспокоен эпидемиологической ситуацией в Великобритании. Речь идет именно о тех билетах, которые были проданы с 28 июня.

Напомним, матчи Евро-2020 можно посмотреть на телеканале "Украина".

Как писал OBOZREVATEL, в 1/4 финала Евро-2020 Украина сыграет против Англии. Матч пройдет в Риме, впервые на турнире "отцы" футбола сыграют не в Лондоне.