Шевченко высказался о матче с Англией в четвертьфинале Евро-2020

Сборная Украины готова противостоять команде Англии в четвертьфинале Евро-2020. В стане "желто-синих" четко понимают силу соперника, но и знают о своих козырях.

Такое мнение на пресс-конференции перед матчем 3 июля (начало – в 22:00 по киевскому времени) выразил главный тренер украинцев Андрей Шевченко. Он подчеркнул, что его оппоненту Гарету Саутгейту удалось собрать великолепную команду.

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"Мы прекрасно понимаем, с кем завтра играть. Англия – одна из лучших сборных на чемпионате Европы, одна из самых сбалансированных, у которой есть много замечательных исполнителей. Хочу отметить моего коллегу Саутгейта, который собрал замечательный коллектив, и команду, которая играет в современный футбол. Мы понимаем, что соперник является фаворитом, но мы также знаем наши сильные стороны. Мы уже показали на турнире характер и наши принципы игры, от которых никогда не будем отходить. Это такой фундамент нашей команды", – сказал Шевченко.

Он также рассказал о кадровой ситуации перед игрой в Риме. "С Ярмоленко все в порядке, он будет готовиться к игре. Зубков тренируется индивидуально, мы будем следить за его прогрессом. Но к поединку с Англией он готовиться не будет", – отметил наставник сборной Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий сборной Украины Артем Беседин получил тяжелую травму в матче 1/8 финала Евро-2020 со Швецией. Футболист уже покинул турнир и прошел медицинское обследование.

Стало известно, что Беседин выбыл из игры до конца года. Артем впервые прокомментировал свою травму и сообщил, что защитник Маркус Даниэльсон, который нанес ему повреждение, принес свои извинения.