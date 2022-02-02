'Это вопрос справедливости': Зеленский прокомментировал ДТП с Трухиным

Президент Владимир Зеленский одобрил решение об исключении из партии "Слуга народа" Александра Трухина, который оказался в центре скандала из-за ДТП на Бориспольской трассе 23 августа 2021 года. По мнению украинского гаранта, это является вопросом справедливости.

Об этом он заявил во время брифинга с премьер-министром Королевства Нидерландов Марком Рютте, передает пресс-служба Офиса президента в Facebook. Политик указал, что за подобные правонарушения ответственность должны нести все виновные, без исключений.

"Депутат ты или любой чиновник, или человек любой профессии – все должны быть равными перед законом. Поэтому все должны отвечать и все, поверьте мне, точно будут отвечать за это, несмотря, какой это проступок. Во-первых, ты депутат и являешься примером, поэтому должен нести особенную ответственность", – подчеркнул лидер нации.

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