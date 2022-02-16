Больше 30 нардепов проигнорировали призыв Зеленского и не пришли в Раду: список

Более 30 народных депутатов не явились на заседание Верховной Рады во вторник, 15 февраля. Накануне украинский президент Владимир Зеленский призвал пардаментариев вернуться в Украину и быть на заседании.

Как сообщает движение "Честно", речь идет о нардепах разных фракций и групп. Наибольший процент отсутствующих – во фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Так, на заседании зарегистрировались только 216 народных избранников, но уже в ближайших голосованиях участвовало около 370.

Кто из нардепов не явился на заседание

из партии "Слуга народа": Ирина Аллахвердиева, Дарья Володина, Александр Дануца, Алина Загоруйко, Дмитрий Костюк, Александр Мережко, Марина Никитина, Михаил Новиков и Андрей Одарченко.

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из партии "Европейская солидарность" – Нина Южанина;

из "Голоса" – Александра Устинова;

из групп "Довіра" и "За майбутнє" – Владислав Поляк, Степан Ивахив, Ярослав Дубневич;

из "Батьківщини" – Сергей Тарута, Сергей Евтушок и Анжелика Лабунская;

среди внефракционных – Артем Дмитрук, Андрей Деркач, Евгений Яковенко, Олесь Довгий, Дмитрий Шпенов и Дмитрий Шенцев;

из ОПЗЖ отсутствовали почти половина членов фракции. Среди них Олег Волошин, Тарас Козак, Илья Кива, Ринат Кузьмин, Наталья Королевская, Юрий Солод, Вадим Рабинович, Вадим Столар, Юлия Левочкина и Сергей Левочкин, Татьяна Плачкова и другие.

Нардеп из ОПЗЖ Юрий Павленко прокомментировал отсутствие коллег по фракции на заседании парламента. Он сказал, что часть фракции уже в зале, другие могут быть на утренней службе.

Днем ранее, 14 февраля, Зеленский предупредил народных депутатов и бизнесменов, выехавших из страны, что их будут ожидать последствия. Президент призвал их вернуться в течение суток.

Заявление главы государства прозвучало на фоне информации, которую накануне распространили несколько украинских СМИ. По информации журналистов, некоторые бизнесмены и нардепы якобы покинули территорию Украины. Позже секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что у Украины не было 23 депутатов Рады.

Ранее стало известно, что нардеп ОПЗЖ Вадим Рабинович заразился коронавирусом и сейчас борется с тяжелой формой болезни. Однако стационарное лечение он проходит не в украинской "Феофании", а в одной из клиник Израиля.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фоне риска широкомасштабной агрессии Российской Федерации против Украины олигархи массово покидают страну. Украинцы обрадовались таким новостям и пожелали им "не возвращаться".