Есть четыре пункта: Подоляк рассказал, чего Украина требует от РФ на переговорах о прекращении войны

Украина, переживающая 18-й день российского вторжения, требует от РФ прекращения войны и скорого полного выхода оккупационных войск. В переговорах с Москвой Киев не исключает заключения мирного соглашения, но его не может быть без предоставления нашему государству гарантий безопасности.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, который входит в украинскую группу переговорщиков. Деталями переговорного процесса он поделился в интервью российскому изданию "Коммерсантъ".

"На столе переговоров сейчас лежат разные предложения, их много. По политическому и, главное, военному урегулированию. Имею в виду формулу прекращения огня и вывода войск. Сейчас это все находится в условных рабочих группах, обсуждается, как могут выглядеть итоговые документы, ведь надо будет их потом парафировать, подписывать и так далее", – пояснил представитель ОПУ.

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Он заверил, что четвертый раунд встречи с делегацией страны-агрессора состоится, как только будут наработаны "взаимные встречные юридические форматы" по этим вопросам. По его мнению, в них нужно выходить на новый уровень, а не просто проводить беседы.

Подоляк подчеркнул, что стороны приступили к оформлению договоренностей, но конкретикой по ним не поделился. Отмечается, что делегации решили не комментировать подробности переговоров до момента, когда все ключевые позиции будут согласованы.

При этом советник главы Офиса президента описал параметры "многокомпонентных" договоренностей о прекращении боевых действий, на которых настаивает украинская сторона.

"Договор должен включать в себя несколько позиций. Прежде всего те, что касаются прекращения войны как таковой. Второй пункт – процедура, скорость по временным параметрам выхода российских войск с территории Украины. Третий – мирное соглашение, каким образом будет гарантирован мир. И тут возвращаемся к ключевому моменту, вокруг которого все и строится, – гарантии безопасности Украине, чтобы подобные ситуации не повторялись", – рассказал Подоляк.

Также он указал на еще один компонент – он касается обсуждения масштабных инфраструктурных разрушений, нанесенных российскими войсками по всей Украине.

"Несмотря на все заявления РФ о том, что удары наносятся только по военных объектах, они наносились очень часто и в последнее время особенно интенсивно по гражданской инфраструктуре. Она существенно разрушена, особенно в приграничных, части центральных областей. Соответственно, должны быть четко прописаны компенсаторные механизмы: за счет чего и какого бюджета все это будет восстанавливаться", – заявил Подоляк, подчеркнув, что речь идет о суммах в миллиардах долларов, если брать предварительную оценку.

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