Путин заявил о позитивных "сдвигах" на переговорах по Украине, но после сделал "уточнение". Видео

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Президент России Владимир Путин заявил, что в переговорном процессе с Украиной "есть определенные позитивные сдвиги".

Такое заявление прозвучало во время встречи с главой Беларуси Александром Лукашенко в Москве 11 марта. Видео выступления Путина распространили российские пропагандистские СМИ.

По его словам, переговоры проводятся сейчас "практически на ежедневной основе".

Правда, после этого прозвучала фраза: "Там есть определенные, такие позитивные, сдвиги. Как мне докладывают…".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кремле заявили, что не исключают возможности встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы напавшей на Киев РФ Владимира Путина.