Зеленский о переговорах с Россией: я впервые услышал позитивный сигнал!

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что впервые Украина получила от России позитивный сигнал в переговорах. Речь идет о возможности личной встречи лидеров двух стран, которую РФ ни разу не подтверждала в течение двух лет.

Об этом он рассказал на встрече с иностранными журналистами 12 марта. По его словам, сегодня погибли десятки тысяч людей именно из-за того, что Россия не могла подтвердить возможность встречи (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Мы за последние два года десятки раз обращались к РФ, и я ни разу не слышал, что может быть диалог. Сейчас десятки тысяч людей погибли, потому что РФ не могла подтвердить возможность встречи. Сегодня переговорная группа уже начала что-то говорить, а не только бросать ультиматумы, и это уже принципиально другой подход", – отметил президент.

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"Это правильный человеческий дипломатический сигнал, с которого начинается окончание войны. Я рад этому сигналу со стороны России", – добавил Зеленский.

Также украинский лидер заверил, что вполне уверен в победе Украины в этой войне, однако сложно сказать, когда именно это произойдет.

"100 процентов знаем, что будет победа, 100 процентов не знаем – когда это будет", – отметил он.

"Начать 100% нужно с прекращения огня, это запустит гуманитарные процессы, вывоз людей и доставку продуктов, воды, лекарств. Это правильный, дипломатический, сигнал… Процессы проговариваются", – сообщил гарант.

В то же время, Зеленский раскритиковал позицию Запада по переговорному процессу Украина-Россия: "Я считаю, что в него пока недостаточно вовлечены наши западные партнеры, лидеры".

Он добавил, что подразумевает гарантии безопасности нашей страны, потому что "просто доверять России в Украине уже не смогут после такой кровавой войны".

"Кроме РФ такие гарантии безопасности Украине должны предложить и другие", – подчеркнул президент, добавив, что о некоторых пунктах переговоров с РФ украинская сторона сообщает и западным партнерам.

Зеленский сказал, что "с их стороны (Запада) сигналы неплохие по нашим предложениям".

"Посмотрим", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, также во время общения с иностранными журналистами Зеленский сообщил, что предложил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету провести переговоры с Россией в Иерусалиме. Встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным в России, Украине или Белоруссии украинский лидер считает неконструктивным.

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