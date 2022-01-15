Паниковский наносит ответный удар

Что будет делать шантажист-неудачник, получив болезненный щелчок по носу? На массированное наступление на Украину "до Одессы и Киева" он не решится. Путин трус, а это был бы огромный риск. Для такой агрессии у России просто нет экономических, внешнеполитических, даже военных ресурсов.

Но среагировать на унижение надо же как-то. Не может шантажист просто утереться и пойти восвояси. Так его никто в мире всерьёз принимать больше не будет. Собственная братва всякое уважение потеряет. И даже скорбное умом теленаселение засомневается в том, что он "опять всех переиграл".

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В общем, Путину нужно срочно что-то делать. Скорее всего, он поступит по своему обыкновению подло и трусливо, переложив на других ответственность, так чтобы и победную позу принять, и люлей не огрести.

Наиболее вероятный следующий ход Путина - военная провокация против Украины силами ихтамнетов и наемников "ДЛНР", которую на эти пиратские "республики" потом Кремль и спишет. Цель - спровоцировать украинцев на военный ответ, который будет выдан за акт агрессии по южно-осетинскому сценарию. Дальше, якобы "защищая мирное население Донбасса", включаются российские войска. По этому плану они отбивают украинское контрнаступление и захватывают ещё несколько населенных пунктов в Донбассе.

После этого Россия может официально признать "республики" (мол, украинцы все равно сорвали минские соглашения) и оставить там свои войска.

Устроив такой локальный конфликт, а затем переложив ответственность за него на украинцев и своих донбасский марионеток, Путин может попытаться избежать длительных военных действий и широкомасштабных санкций.

Однако такой сценарий - утопия. Если, не дай бог, Путин на него решится, не добьется ничего существенного, но при этом огребёт по полной и от украинцев, и от Запада.