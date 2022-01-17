Если к кибератаке на Украину причастна Россия, будет ответ, – советник Байдена

Если подтвердится, что к хакерской атаке на десятки украинских правительственных сайтов причастна Российская Федерация, США с союзниками будут работать над ответными мерами. Их применят и в случае, если кибератаки на Украине будут происходить в дальнейшем.

Об этом заявил советник американского лидера по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Он дал интервью телеканалу CBS.

"Если выяснится, что Россия осуществляет кибератаки против Украины, и если это продолжится в будущем, мы будем работать с нашими союзниками над должным ответом", – подчеркнул представитель Белого дома.

По его словам, администрация президента США в течение нескольких месяцев предупреждает, что кибератаки могут быть только частью "широкомасштабных усилий РФ относительно эскалации ситуации в Украине". Американская сторона совместно с украинским правительством работает над усилением защиты в этой сфере.

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Он отметил, что американские специалисты пока не установили организатора атаки на правительственные сайты Украины. При этом подчеркнул: он "нисколько не удивится", если за этим стоит именно Россия.

"Это часть российского сценария. Они делали это в прошлом в других контекстах", – выразил убеждение советник Джо Байдена.

Салливан также поспешил напомнить: если Российская Федерация решится на вторжение в Украину, она столкнется с новыми "серьезными санкциями в экономической сфере". Их готовы использовать как Соединенные Штаты Америки, так и их западные союзники.

"Если Россия действительно совершит военные действия, США примут меры, которые нанесут ущерб ее экономике и удар по ее стратегическому положению в Европе, зато укрепят солидарность НАТО", – предупредил советник американского лидера.

Ранее экс-премьер-министр Швеции и сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт выразил убеждение, что Россия готовится к новому масштабному акту агрессии против Украины. И последняя кибератака на правительственные сайты, по его словам, лишь подтверждает преступные намерения Кремля.

Напомним:

атака произошла в ночь на 14 января. Тогда взлому подверглись свыше 70 порталов. На вебресурсах ряда министерств появились угрожающие сообщения, а некоторые, как Дія, были просто недоступны.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские специалисты навали две вероятные причины, по которым более 70 сайтов правительства Украины смогли взломать хакеры. Они также выразили убеждение, что настоящие последствия кибератаки пока невидимы и могут оказаться более серьезными.