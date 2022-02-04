Если бы Трухин позвонил с просьбой помочь решить вопрос по ДТП, то был бы 'послан' в ту же минуту, – Монастырский

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что народный депутат от "Слуги народа" Александр Трухин, устроивший ДТП и пытавшийся скрыться с места происшествия, не обращался к нему за помощью. По словам Монастырского, если бы это случилось, то парламентарий "был бы послан".

Об этом чиновник рассказал во время общения с журналистами в пятницу, 4 февраля. По его словам, Трухин не звонил ему с места аварии, передает пресс-служба ведомства (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Звонил ли он мне с места происшествия? Я могу сказать, и здесь присутствуют мои бывшие коллеги, народные депутаты, которые могут подтвердить, что я чрезвычайно негативно отношусь к любым вопросам "порешать". Поэтому мне по таким вопросам никто звонить не может", – подчеркнул министр внутренних дел.

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По словам Монастырского, если бы в такой ситуации Трухин отважился обратиться за ним за помощью, то столкнулся бы с крайне категорической негативной реакцией.

"Если он бы мне звонил по телефону, то был бы "послан" в тот же миг. Я считаю, что любое лицо, в том числе, нардеп, о котором вы говорите, должно нести ответственность за все то, что он совершил", – подчеркнул министр.

Как известно, ДТП с участием Трухина произошло на Бориспольской трассе 23 августа 2021 года. Автомобиль Audi на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Дело передали в Государственное бюро расследования. В сентябре в ведомстве отмечали, что еще не установили, был ли за рулем Трухин. Сам нардеп заявил, что дал все показания и не собирался скрывать свое пребывание на месте аварии.

Накануне было опубликовано видео с нагрудной камеры полицейского с места ДТП с участием политика. На видео нардеп говорит полицейскому: "Давай я тихонько в лес пойду". Также он обещает решить вопрос с главой Министерства внутренних дел.

Позднее стало известно, что народный депутат Александр Трухин был исключен из партии "Слуга народа". Соответствующее решение было принято главой партии Еленой Шуляк 2 февраля.