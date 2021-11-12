Еще одна группа мигрантов прорвалась из Беларуси в Польшу. Фото, видео и все подробности

В пятницу 12 ноября группе нелегальных мигрантов удалось прорваться на территорию Польши из Беларуси. Беженцы повредили заграждение и проникли на территорию государства вблизи пункта пропуска "Брузги".

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале "Спутник Беларусь". Также отмечается, что польская полиция фиксировала происходящее на видео.

Кроме того, в Telegram-канале показали, вновь прибывшую на польско-беларускую границу группу беженцев. Их зафиксировали в районе пропускного пункта "Кузница".

Видео дня

Вдоль польского оборонительного заграждения, где передвигаются мигранты, выставлен кордон правоохранителей. Никакой информации о силовых столкновениях пока не сообщается.

Стоит отметить, что Польша закрыла пограничный переход в районе пропускного пункта "Кузница". Но в министерстве иностранных дел также не исключат закрытие очередных пунктов на границе с Беларусью.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 ноября на беларуско-польской границе собралась большая группа мигрантов-курдов, пытающихся попасть в Польшу. Президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание.

В связи с этим члены Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) выразили готовность обсудить новые меры в отношении Беларуси. Они заявили, что ситуацией с нелегальными мигрантами на границе с Польшей стране не удастся оказать давление на Евросоюз.

В свою очередь в Министерстве внутренних дел Украины заявили, что усиливают 10 участков украинско-беларуской границы из-за вероятного наплыва нелегалов из Беларуси.