ЕС прокомментировал слова Байдена о Путине-убийце

Пресс-секретарь Европейской Комиссии Набила Массрали заявила, что как президент России Владимир Путин несет ответственность за политику и действия российских властей.

Так на брифинге в Брюсселе 18 марта она ответила на вопрос, согласен ли глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель с обвинениями президента США Джо Байдена в адрес Путина, пишет "Европейская правда".

"К сожалению, есть длинный список успешных и неудачных покушений, совершенных против критиков и независимых лиц в России, включая политиков и журналистов. Многие из этих дел не были расследованы, остаются нерешенными, а виновники не привлечены к ответственности", – сказала пресс-секретарь.

Массрали напомнила, что в деле о покушениях на Алексея Навального и Сергея и Юлию Скрипаль ЕС ввел санкции против лиц, которые принадлежат к российской военной разведке или конкретным институтам химических исследований в России.

"Российские власти также осуществили незаконные действия в Украине и сыграли четкую роль в других конфликтах в соседних странах с ЕС и за их пределами. Как президент Российской Федерации Владимир Путин в конечном итоге несет ответственность за политику и действия российских властей", – заявила она.

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