"ЕС" призвала "Слугу народа" поддержать отмену голосования за скандальный законопроект об олигархах

Оптимальным выходом из политического кризиса, возникшего из-за скандального законопроекта об олигархах, будет общее голосование всех фракций за его отмену. Такое мнение высказал народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Олег Синютка.

В эфире телеканала "Украина24" нардеп заявил, что в парламенте зарегистрировано постановление об отмене этого законопроекта. По его словам, у "слуг народа" есть уникальный шанс – поступить по закону, сохранить лицо и "не вляпаться в очередное потенциальное уголовное дело".

"И я бы на месте "слуг" просто проголосовал за отмену этого законопроекта, вернулся к нему, если им это так нужно, еще раз и прошел всю процедуру в соответствии с действующим законодательством", – сказал Синютка.

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Он предупредил депутатов так называемой монокоалиции об уголовной ответственности за попытки фальсификации проголосованного текста закона об олигархах.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах несмотря на критику международных экспертов и не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.

Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции. Во время голосования были одновременно приняты различные толкования статьи №5, которая определяет орган государственной власти, которому предоставляются полномочия присваивать статус олигарха. Одна редакция предусматривала передачу этих полномочий НАПК, другая – АМКУ, третья – СНБО.

11 октября нардеп Ярослав Железняк сообщил о попытке фальсификации проголосованного текста закона на уровне комитета по нацбезопасности и обороне. В частности, комитет пытался вычеркнуть из закона упоминания о НАПК и АМКУ.