Ермак призвал поднять тему 'Северного потока-2' в нормандском формате. Главные заявления главы ОП на YES

Российская Федерация начала эксплуатировать в своих интересах газовую магистраль "Северный поток-2" еще до начала ее запуска. Для Украины это сигнал о необходимости обезопасить себя и заручиться поддержкой европейских стран на уровне нормандских переговоров.

Об этом во время форума YES Brainstorming заявил глава Офиса президента Андрей Ермак. Политик подчеркнул, что украинская сторона не раз получала заверения со стороны немецкого и американского лидеров о гарантиях, но они до сих пор не закреплены на бумаге (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я считаю, что продолжение транзита газа является очень серьезным предохранителем, в том числе масштабной агрессии россиян против Украины. Я уже прежде обсуждал с коллегами во время видеоконференций нормандского формата, что абсолютно логично добавить к важным вопросам прекращения огня, общего урегулирования конфликта на Донбассе – проблематику запуска "Северного потока-2", как главного транзита газа в Европу", – указал Ермак, добавив, что это окончательно "развяжет руки" Москве.

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Чиновник подчеркнул, что уже сегодня, до того, как газопровод начал функционировать, в ходе торгов цена октябрьского фьючерса нейтрального индекса цен на газ превысила 700 долларов за тысячу кубометров на максимум, достигнув 57,25 евро за мегаватт/час. Украина может это расценивать эту искусственно раздутую, картельную стоимость как реальное экономическое оружие против нее.

"Полагаю, что наши европейские коллеги в этом случае должны обратить внимание и прислушаться к привлечению к нормандским переговорам США, которые поддерживают внедрение сдерживающих санкций против России при запуске "Северного потока-2", – заключил глава ОП.

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