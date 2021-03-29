Ермак попросил советника Байдена активнее помогать Украине с Донбассом и Крымом
Руководитель Офиса президента (ОП) Андрей Ермак в телефонном разговоре с советником главы США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном обсудил оккупированные Донбасс и Крым, реформы в Украине, сотрудничество двух стран и др.
Беседа состоялась в понедельник, 29 марта, сообщается на сайте ОП. Ермак поблагодарил Соединенные Штаты за четкую и последовательную политику по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Мы высоко ценим недавние сильные заявления президента Байдена и представителей вашей администрации по Крыму. Для нас очень важно подтверждение политики США в отношении непризнания попытки аннексии Крыма, осуждение незаконной оккупации полуострова, а также поддержка нашей инициативы "Крымская платформа", – сказал глава Офиса президента.
Ермак проинформировал о ситуации с безопасностью на линии разграничения на Донбассе, а также о том, что 26 марта были убиты четверо украинских военных. Он отметил, что в последние недели наблюдается опасная тенденция к увеличению количества нарушений режима прекращения огня и количества погибших.
США могли бы сыграть более активную роль в продвижении мирных переговоров о прекращении войны на Донбассе, добавил он.
О чем еще говорил руководитель ОП:
поблагодарил Штаты за предоставление помощи в сфере безопасности, поддержку реформы Вооруженных сил Украины, усиления Военно-морских сил ВСУ.
отметил, что благодаря поддержке США Украина уже получила статус Партнера с расширенными возможностями НАТО и рассчитывает на получение плана действий по членству в Альянсе (ПДЧ).
Украина остается форпостом демократического мира на востоке Европы и платит за это высокую цену, в частности, теряя жизни лучших своих граждан.
Что касается реформ, которые проводит Владимир Зеленский, то цель президента Украины – построение современного демократического государства, основанного на верховенстве права, свободного от коррупции и влияния олигархов.
По инициативе Зеленского создан Центр противодействия дезинформации, его глава вскоре будет представлен общественности.
Советник президента США по вопросам нацбезопасности подтвердил важность сотрудничества в вопросе противодействия дезинформации.
"Нам есть чему поучиться у вас в вопросе противодействия дезинформации. Надеемся на возможность дальнейшего сотрудничества в этой сфере", – сказал он.
Салливан также отметил усилия Украины в проведении реформ. США будут помогать стране в достижении ее политических, экономических целей и целей безопасности, сказал он.
Также советник Байдена заверил в готовности и в дальнейшем помогать Украине в получении полноправного членства в НАТО.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Ермак заявил, что большинство украинских защитников на Донбассе гибнут в результате работы снайперов незаконных вооруженных формирований.
Он считает, что присоединение Соединенных Штатов Америки к "нормандскому формату" могло бы приблизить окончание войны на Донбассе.