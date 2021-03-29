Ермак попросил советника Байдена активнее помогать Украине с Донбассом и Крымом

Руководитель Офиса президента (ОП) Андрей Ермак в телефонном разговоре с советником главы США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном обсудил оккупированные Донбасс и Крым, реформы в Украине, сотрудничество двух стран и др.

Беседа состоялась в понедельник, 29 марта, сообщается на сайте ОП. Ермак поблагодарил Соединенные Штаты за четкую и последовательную политику по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы высоко ценим недавние сильные заявления президента Байдена и представителей вашей администрации по Крыму. Для нас очень важно подтверждение политики США в отношении непризнания попытки аннексии Крыма, осуждение незаконной оккупации полуострова, а также поддержка нашей инициативы "Крымская платформа", – сказал глава Офиса президента.

Ермак проинформировал о ситуации с безопасностью на линии разграничения на Донбассе, а также о том, что 26 марта были убиты четверо украинских военных. Он отметил, что в последние недели наблюдается опасная тенденция к увеличению количества нарушений режима прекращения огня и количества погибших.

США могли бы сыграть более активную роль в продвижении мирных переговоров о прекращении войны на Донбассе, добавил он.

О чем еще говорил руководитель ОП:

поблагодарил Штаты за предоставление помощи в сфере безопасности, поддержку реформы Вооруженных сил Украины, усиления Военно-морских сил ВСУ.

отметил, что благодаря поддержке США Украина уже получила статус Партнера с расширенными возможностями НАТО и рассчитывает на получение плана действий по членству в Альянсе (ПДЧ).

Украина остается форпостом демократического мира на востоке Европы и платит за это высокую цену, в частности, теряя жизни лучших своих граждан.

Что касается реформ, которые проводит Владимир Зеленский, то цель президента Украины – построение современного демократического государства, основанного на верховенстве права, свободного от коррупции и влияния олигархов.

По инициативе Зеленского создан Центр противодействия дезинформации, его глава вскоре будет представлен общественности.

Советник президента США по вопросам нацбезопасности подтвердил важность сотрудничества в вопросе противодействия дезинформации.

"Нам есть чему поучиться у вас в вопросе противодействия дезинформации. Надеемся на возможность дальнейшего сотрудничества в этой сфере", – сказал он.

Салливан также отметил усилия Украины в проведении реформ. США будут помогать стране в достижении ее политических, экономических целей и целей безопасности, сказал он.

Также советник Байдена заверил в готовности и в дальнейшем помогать Украине в получении полноправного членства в НАТО.

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