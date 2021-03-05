Ермак: участие США в "нормандском формате" приблизит завершение войны на Донбассе

Присоединение Соединенных Штатов Америки к "нормандскому формату" могло бы ускорить приближение окончания войны на Донбассе.

Такое мнение озвучил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает Интерфакс-Украина. Он подчеркнул, что поддержка американскими союзниками нашего государства крайне важна для урегулирования ситуации с вооруженным конфликтом на востоке.

"Украина рассчитывает на поддержку партнеров. Участие США в "нормандской четверке", их принципиальная позиция и поддержка Украины очень важны. Это сыграло бы свою роль в окончании войны на Донбассе", – выразил уверенность политик.

Однако Ермак уточнил, что решение о привлечении нового члена к переговорам будет приниматься исключительно самой "нормандской четверкой". По словам главы ОПУ, уже сейчас есть конкретные предложения и документы, отражающие актуальную повестку Украины и четкие шаги для прекращения войны на Донбассе. Однако обязательным условием достижения этой цели является единая позиция всех партнеров.

Что касается России, то по словам Ермака, она должна следовать уже прописанному мирному плану, а не навязывать свои желания.

"Россия начала себя вести не как участник конфликта, а как модератор. Потому ЕС и США ввели санкции как за Донбасс, так и за Крым. Если Россия хочет остановить войну, на столе есть конкретный план. Ждем ответа от России. К тому же, если она будет ежедневно слышать об этом от всех, то будет результат, мы остановим войну в центре Европы", – выразил уверенность глава ОПУ.

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