Єрмак попросив радника Байдена активніше допомагати Україні з Донбасом і Кримом
Керівник Офісу президента (ОП) Андрій Єрмак у телефонній розмові з радником глави США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном обговорив окуповані Донбас і Крим, реформи в Україні, співпрацю двох країн та ін.
Бесіда відбулася в понеділок, 29 березня, повідомляється на сайті ОП. Єрмак подякував Сполученим Штатам за чітку та послідовну політику щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України.
"Ми високо цінуємо нещодавні сильні заяви президента Байдена і представників вашої адміністрації щодо Криму. Для нас дуже важливе підтвердження політики США щодо невизнання спроби анексії Криму, засудження незаконної окупації півострова, а також підтримка нашої ініціативи "Кримська платформа", – сказав глава Офісу президента.
Єрмак поінформував про ситуацію з безпекою на лінії розмежування на Донбасі, а також про те, що 26 березня було вбито чотирьох українських військових. Він зазначив, що в останні тижні спостерігається небезпечна тенденція до збільшення кількості порушень режиму припинення вогню і кількості загиблих.
США могли б зіграти активнішу роль у просуванні мирних переговорів про припинення війни на Донбасі, додав він.
Про що ще говорив керівник ОП:
подякував Штатам за надання безпекової допомоги, підтримку реформи Збройних сил України, посилення Військово-морських сил ЗСУ.
зазначив, що завдяки підтримці США Україна вже отримала статус партнера з розширеними можливостями НАТО та розраховує на отримання плану дій щодо членства в Альянсі (ПДЧ).
Україна залишається форпостом демократичного світу на сході Європи і платить за це високу ціну, зокрема, втрачаючи життя найкращих своїх громадян.
Що стосується реформ, які проводить Володимир Зеленський, то мета президента України – побудова сучасної демократичної держави, заснованої на верховенстві права, вільної від корупції і впливу олігархів.
З ініціативи Зеленського створено Центр протидії дезінформації, його главу незабаром відрекомендують громадськості.
Радник президента США з питань нацбезпеки підтвердив важливість співпраці в питанні протидії дезінформації.
"Нам є чому повчитися у вас у питанні протидії дезінформації. Сподіваємося на можливість подальшої співпраці в цій сфері", – сказав він.
Салліван також відзначив зусилля України в проведенні реформ. США допомагатимуть країні в досягненні її політичних, економічних, безпекових цілей, сказав він.
Також радник Байдена запевнив у готовності й надалі допомагати Україні в отриманні повноправного членства в НАТО.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше Єрмак заявив, що більшість українських захисників на Донбасі гинуть внаслідок роботи снайперів незаконних збройних формувань.
Він вважає, що приєднання Сполучених Штатів Америки до "нормандського формату" могло б наблизити закінчення війни на Донбасі.