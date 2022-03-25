Ермак назвал три вещи, которые нужны Украине для победы: жертва агрессии не должна платить за мир

Чтобы победить Россию в войне Украине необходимо принятие еще трех шагов. Это полномасштабный обмен разведданными в реальном времени, тяжелые вооружения и защита неба.

Об этом в пятницу, 25 марта, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, выступая на брифинге. Как отметил он, существуют разные варианты поддержки нашей страны, которые, впрочем, зависят от политических решений партнеров.

"Чтобы выстоять, нам нужны очень конкретные вещи. Во-первых, полномасштабный обмен разведданными в реальном времени. Во-вторых, тяжелые вооружения. Нам нужен полноценный ленд-лиз", – сказал Ермак.

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Поясним, что ленд-лиз – это государственная программа во время Второй мировой, по которой США поставляли своим союзникам боевые припасы, технику, продовольствие, медицинское оборудование и лекарства, стратегическое сырье, включая нефтепродукты.

Третьим пунктом глава ОП назвал закрытое небо. "Либо самолеты для Украины, либо воздушная полиция, которая обеспечит защиту гражданской инфраструктуры. Или дальнобойные системы ПВО. Варианты есть. К сожалению, пока нет политической воли", – добавил руководитель Офиса Зеленского.

Также он указал на то, что после войны Украину "не устроит ни одна конфигурация, которая ставит под угрозу суверенитет и территориальную целостность".

Так, государство не пойдет на компромисс на условиях РФ, потому что "жертва агрессии не должна платить за мир".

"Пора платить агрессору. Мы призываем к ужесточению режима санкций. До эмбарго на российские энергоносители", – сказал Ермак.

Он отметил, что российская война против Украины разрушила всю старую систему интернациональной безопасности и надо уже сейчас строить новую.

"И Украина доказала, что заслуживает быть не просто ее учредителем, но ведущим участником", – подчеркнул глава ОП.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

Россия якобы планирует перебросить на войну в Украину профессиональных наемников шиитской вооруженной группировки "Хезболла" в количестве 800 человек. Каждому обещают 1500 долларов в месяц.

Первая группа (200 бойцов), по данным СМИ, прибудет из Дамаска на беларусскую авиабазу в Гомельской области 29 марта.

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