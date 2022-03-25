Россия вербует боевиков "Хезболлы" воевать против Украины: СМИ узнали подробности и "цену вопроса"

Россия якобы планирует перебросить на войну в Украину профессиональных наемников шиитской вооруженной группировки "Хезболла" в количестве 800 человек. Каждому обещают 1500 долларов в месяц, а первая группа (200 бойцов), предварительно, прибудет из Дамаска на беларусскую авиабазу в Гомельской области 29 марта.

Об этом пишет российская оппозиционная "Новая газета" со ссылкой на канал "Аль Хадас", входящий в крупнейшую в мире арабоязычную телекомпанию "Аль-Арабия". В эфире этого вещателя 25 марта была показана встреча представителей ЧВК "Вагнер" (некто Александр Кузнецов) и "Хезболлы" (высокопоставленный член подразделения безопасности Наджи Хасан Аль Шартуни, позывной – Хадж Абу Али).

Заявляется, что эти переговоры состоялись за несколько дней до выхода сюжета в эфир. Стороны якобы договорились об оплачиваемой отправке в Украину 800 человек. Взамен "Хезболла" (и опосредованно через нее Иран) получит также "некие преференции по крупным сделкам".

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По предварительным данным, вскоре после этого "Хезболла" открыла вербовочно-мобилизационное бюро в городе Кусейр в Сирии. Три дополнительных отделения по мобилизации также действуют в сирийских Алеппо, Ябруде и Сайида-Зейнабе.

Еще один офис был открыт в соседнем с Сирией Ливане, в южном пригороде Бейрута, контролируемом "Хезболлой".

Для участия в российской войне против Украины нанимают боевиков из закаленных в боях батальонов "Аль-Аббас" и "Аль-Радван".

Журналисты указали, что армия "Хезболлы" умелая и современная. Она насчитывает порядка 100 тыс. непрерывно воюющих солдат.

С самого момента своего образования в 1982 году "Хезболла" заявила о себе как о вооруженной политической силе, готовой добиваться своего посредством оружия.

Дети всех членов "Хезболлы" с 17 лет (и мальчики, и девочки) отправляются на военные подготовительные сборы. Отличившиеся далее направляются на более продвинутые курсы по взрывчатым веществам, партизанской войне и выживанию. Каждого бойца, прошедшего полный курс, отправляют на передовую (в последние 11 лет, как правило, в Сирию).

Примечательно, что на прошлой неделе генеральный секретарь "Хезболлы" Хасан Насралла настаивал: мол, организация категорически отрицает всякую возможность собственного участия в событиях в Украине.

Впрочем, "Хезболла" и ранее отрицала возможность участия собственных членов в боевых действиях в зарубежных странах: Сирии, Боснии, Палестине, Йемене, Ираке. И каждый раз впоследствии признавалась в отправке боевиков.

"Но на этот раз обстоятельства другие и ставки выше. Вот как читают эту новость на Ближнем Востоке: "Хезболла" при поддержке своих иранских спонсоров направляет войска против президента с еврейскими корнями, которого при этом открыто поддерживает Израиль", – подытожила "Новая газета".

Добавим: "Хезболла" признана террористической организацией правительствами Израиля, США, Канады и Бахрейна. А Европейский Союз, Великобритания, Австралия и Нидерланды официально признают террористической Внешнюю организацию безопасности "Хезболлы".

Как писал OBOZREVATEL:

ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что планы РФ о вербовке и переброске в нашу страну наемников из Сирии провалился.

Большинство из них просто отказывалось ехать воевать. Предварительные обещания сирийских властей о системных поставках наемников для российской армии не выполнялись.

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