Ермак назвал нюанс касательно поддержки вступления Украины в НАТО

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что США поддерживают вступление Украины в НАТО. Однако, по его словам, некоторые страны-члены Альянса выступают против.

Об этом руководитель ОП заявил в интервью "РБК-Украина". Он добавил, что Вашингтон готов работать на достижение Украиной необходимого результата.

Ермак пояснил, что в НАТО много стран-участниц, и среди них есть такие, которые не поддерживают евроатлантические стремления Киева. О каких именно государствах идет речь, он не уточнил.

В то же время глава ОП подчеркнул, что позиция США в вопросе членства Украины является одной из ключевых.

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"Наши американские партнеры готовы работать в этом направлении, чтобы Украина получила необходимый результат", – сказал Ермак, добавив, что об этом свидетельствует соглашение, подписанное во время визита президента Владимира Зеленского в США.

Как сообщал OBOZREVATEL, на встрече Зеленского с его американским коллегой Джо Байденом последний заверил в поддержке евроатлантических стремлений Украины.