Ермак анонсировал 'нормандскую' встречу в Киеве и показал свой отдых в Буковеле. Фото

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что он уехал на короткий отдых в Буковель. По его словам, пауза в работе все же не была полноценной – политик успел провести ряд переговоров.

Ермак также анонсировал "нормандскую" встречу с политическими советниками президентов Франции и Германии, которая состоится уже на следующей неделе в Киеве. Об этом руководитель ОП написал на своей странице в Facebook.

Чиновник рассказал, что за минувшие два дня успел пообщаться с советником канцлера Германии по внешней политике Йенсом Плетнером и дипломатическим советником французского президента Эммануэлем Бонном. По словам Ермака, они договорились продолжать координацию действий "в контексте текущей ситуации".

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У него также состоялась беседа с помощницей государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид. С ней Ермак обсудил актуальную ситуацию относительно войск РФ вблизи украинских границ и аспекты безопасности.

Под постом глава Офиса Зеленского опубликовал фото горнолыжного подъемника и вид на заснеженный лес из номера, где он отдыхает.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский тоже отдыхает в Буковеле. Оттуда он поздравлял украинцев с Рождеством Христовым, катаясь на сноуборде.

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