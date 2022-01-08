Ермак анонсировал "нормандскую" встречу в Киеве и показал свой отдых в Буковеле. Фото
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что он уехал на короткий отдых в Буковель. По его словам, пауза в работе все же не была полноценной – политик успел провести ряд переговоров.
Ермак также анонсировал "нормандскую" встречу с политическими советниками президентов Франции и Германии, которая состоится уже на следующей неделе в Киеве. Об этом руководитель ОП написал на своей странице в Facebook.
Чиновник рассказал, что за минувшие два дня успел пообщаться с советником канцлера Германии по внешней политике Йенсом Плетнером и дипломатическим советником французского президента Эммануэлем Бонном. По словам Ермака, они договорились продолжать координацию действий "в контексте текущей ситуации".
У него также состоялась беседа с помощницей государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид. С ней Ермак обсудил актуальную ситуацию относительно войск РФ вблизи украинских границ и аспекты безопасности.
Под постом глава Офиса Зеленского опубликовал фото горнолыжного подъемника и вид на заснеженный лес из номера, где он отдыхает.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский тоже отдыхает в Буковеле. Оттуда он поздравлял украинцев с Рождеством Христовым, катаясь на сноуборде.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Москве в четверг, 6 января, прошла встреча политических советников лидеров "нормандской четверки" для обсуждения военного конфликта на востоке Украины. Переговоры состоялись без украинской стороны.
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц предложили организовать встречу лидеров "нормандских" стран (Украина, Россия, Франция и Германия). Такие переговоры могут провести уже в ближайшие недели.