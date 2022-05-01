Эрдоган готов отправиться в Россию вместе с президентом Бразилии: в Турции раскрыли детали

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган высказал готовность отправиться в Россию вместе с президентом Бразилии Жаиром Бролсонару. Основная цель – прекращение войны между Россией и Украиной.

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Hurriyet. По его словам, оба лидера считают, что она должна быть остановлена.

"Президент Бразилии сказал, что если президенту Эрдогану это будет выгодно, он может организовать совместный с лидерами ряда стран визит в Москву. Мы сказали, что хотели бы внести свой вклад в эти усилия. Мы проработаем этот вопрос и дадим ответ", – подчеркнул министр.

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Напомним: 28 апреля президент Турции Реджеп Эрдоган и президент РФ Владимир Путин обсудили войну в Украине. Турецкий лидер отметил, что его страна готова проявить инициативу в вопросе прекращения войны и установления мира между Украиной и РФ. При этом Анкара хочет продолжить посредничество ради урегулирования ситуации в Черноморском регионе.

Как сообщалOBOZREVATEL, Эрдоган провел телефонные переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Они обсудили войну в Украине. В частности, стороны затронули вопросы эвакуации мирных жителей и гуманитарной помощи Украине.