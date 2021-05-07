В Харькове депутат от 'Слуги народа' подрался с бизнесменом. Видео

В Харькове в четверг, 6 мая, на парковке возле Kharkiv Palace случилась драка между депутатом горсовета от "Слуги народа" Андреем Тымчуком и местным предпринимателем. Напомним, что политик является бывшим мужем Айны Тымчук, главы Харьковской ОГА.

Как сообщили в Telegram-канале "ТРУХА Харьков", инцидент произошел около 13:00. Было также опубликовано видео момента драки (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца). Тымчук первым ударил оппонента в голову, а потом пропустил ответный удар.

В драку вмешались прохожие, которые разняли депутата и бизнесмена. Изданию "Newsroom" в ГУНП в Харьковской области сообщили, что в 13:30 правоохранители получили сообщение о происшествии. Оба участника конфликта написали заявления в полицию.

Напомним, в Черкассах на территории развлекательного комплекса "Бочка" произошел конфликт и как следствие – драка между народным депутатом Украины, членом фракции "Слуга народа" Олегом Арсенюком и 33-летним местным жителем.

Как сообщал OBOZREVATEL, источник сообщил, что сотрудники Службы безопасности Украины якобы задержали во время получения взятки председателя Дымерской территориальной общины в Киевской области Владимира Подкурганного, представителя "Слуги народа".