Две фракции покинули заседание Рады

Во вторник, 13 апреля, на заседании Верховной Рады народные депутаты от "Оппозиционного блока – За жизнь" и "Батьківщини" покинули сессионный зал.

Как заявил с трибуны парламента политик от ОПЗЖ Александр Колтунович, их фракция отказывается рассматривать законопроекты, которые вынесены на рассмотрение, в частности о земельной реформе.

Позже к трибуне вышла лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко, которая также заявила, что их политическая сила не будет принимать участие в голосовании по земельным законопроектам.

Напомним, что еще Рада соберется 13 апреля на внеочередное заседание, которое, в частности, будет посвящено льготным тарифам на электроэнергию, а также отмене государственной итоговой аттестации и введению админответственности за нарушение самоизоляции.

Как сообщал OBOZREVATEL, нардепы "Слуги народа" не будут собираться на фракцию в начале пленарной недели из-за карантина в столице. Однако, народные депутаты собирают подписи для проведения внеочередного заседания ВР в четверг, 15 апреля.