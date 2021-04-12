'Слуги' из-за локдауна не будут проводить фракцию, но собирают голоса для внеочередного заседания ВР

Нардепы "Слуги народа" не будут собираться на фракцию в начале пленарной недели из-за карантина в столице. Однако, народные депутаты собирают подписи для проведения внеочередного заседания ВР в четверг, 15 апреля.

Об этом рассказала заместитель председателя фракции Евгения Кравчук. Она добавила, что во вторник, 13 апреля, уже точно состоится внеочередное заседание ВР – голоса насобирали.

"Мы не планируем фракцию в этот раз. Если на ВРУ, как законодательный орган власти, не распространяется локдаун, то на сборы 200 плюс человек в Киеве, который находится в красной зоне, распространяется. При необходимости, если будут какие-то вопросы в течение недели, то в зуме обсудим. Но в принципе повестка дня более или менее понятна. На очередных обычных заседаниях все тот же законопроект о земле общинам, а на внеочередных есть понимание, какие законопроекты выносятся", – рассказала Кравчук.

Ранее во фракции назвали несколько основных документов для рассмотрения на внеочередных:

пакет законопроектов о реструктуризации обязательств по валютным кредитам,

возвращения ответственности в виде лишения свободы за ложь чиновников в электронных декларациях,

выделение средств на работу Министерства аграрной политики, чтобы оно могло полноценно заработать,

проект закона, который позволит масштабировать пилотный проект доступной ипотеки под 7% в 8 тыс. семей и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, после введения локдауна в столице ВРУ изменила план своей работы и три недели не были определены как пленарные, работа в комитетах проходила онлайн.