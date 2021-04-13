Дві фракції покинули засідання Ради

У вівторок, 13 квітня, на засіданні Верховної Ради народні депутати від "Опозиційного блоку – За життя" і "Батьківщини" залишили сесійну залу.

Як заявив з трибуни парламенту політик від ОПЗЖ Олександр Колтунович, їх фракція відмовляється розглядати законопроєкти, які винесені на розгляд, зокрема про земельну реформу.

Пізніше до трибуни вийшла лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, яка також заявила, що їхня політична сила не братиме участь в голосуванні щодо земельних законопроєктів.

Нагадаємо, що ще Рада збереться 13 квітня на позачергове засідання, яке, зокрема, буде присвячено пільговими тарифами на електроенергію, а також скасування державної підсумкової атестації та введенню адмінвідповідальності за порушення самоізоляції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардепи "Слуги народу" не збиратимуть на фракцію на початку пленарного тижня через карантин у столиці. Однак, народні депутати збирають підписи для проведення позачергового засідання ВР у четвер, 15 квітня.