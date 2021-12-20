Дуда о риске агрессии РФ против Украины: мы должны сделать все, чтобы избежать атаки

Президент Республики Польша Анджей Дуда призвал мировых лидеров действовать решительно, чтобы предотвратить возможное открытое вторжение Российской Федерации в Украину. Он убежден, что если не иметь серьезного сопротивления – россияне пойдут вперед.

Об этом он заявил после трехсторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой. Общение лидеров трех государств со СМИ транслировалось в Facebook-аккаунте Офиса президента.

Дуда отметил, что единственным ответом на ультиматумы Кремля могут быть исключительно ультиматумы. Он убежден, что соглашаться на шантаж России – это очень большая ошибка.

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"Мы не должны позволить не только нападение, но и сделать все, чтобы предотвратить такую атаку. Я против любой политики уступок по отношению к РФ... Мы должны требовать серьезный шаг назад от России, только такая позиция может предотвратить конфликт", - подчеркнул президент Польши.

Напомним, Россия продолжает стягивать артиллерию к линии столкновения на Донбассе.

В конце ноября стало известно, что Россия стянула более 92 тыс. своих военнослужащих к границам с Украиной и готовится совершить атаку якобы уже в конце января-начале февраля 2022 года.

В РФ со своей стороны отреагировали на эту информацию. В частности, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал происходящее "истерикой, которая нагнетается искусственно".

Позже американская разведка подтвердила, что Россия может совершить вторжение в Украину уже в начале следующего года. Для этого страна-агрессор может привлечь 175 тыс. военных сразу на нескольких фронтах. На данный момент около украинской границы в четырех местах сосредоточено 50 боевых тактических групп армии РФ.

Россия может напасть на Украину в январе-феврале 2022 года. Атака может происходить в три этапа, а план-максимум Кремля – это захват двух третей территории нашей страны вместе с Киевом.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины Константин Елисеев считает, что Европейский Союз и США уже должны начать вводить санкции против России, чтобы не допустить новой агрессии. Они должны касаться ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина.