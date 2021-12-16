Елиссеев рассказал, какие санкции могут удержать РФ от агрессии

Чрезвычайный и полномочный посол Украины Константин Елисеев считает, что Европейский Союз и США уже должны начать вводить санкции против России. Они должны касаться ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина.

Поскольку после разговора президента США Джо Байдена с Путиным на прошлой неделе Россия не отвела свои войска, а на Донбассе продолжаются обстрелы. Об этом Елисеев рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, ожидается, что встреча в трехстороннем формате с участием президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эмманюэля Макрона и нового канцлера Германии Олафа Шольца позволит скоординировать подходы и подумать, как запустить "Нормандский формат".

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Также, посол отметил, что очень важно, что в четверг состоится саммит Европейского Союза, на котором, в том числе будет обсуждаться Украина.

"Я надеюсь, что украинская дипломатия поработает, чтобы были приняты важные решения. В частности, насчет перспективы введения "адских" санкций, в том числе против "Северного потока-2". Я очень надеюсь, что президент Зеленский, который завтра примет участие в Саммите восточноевропейского партнерства, останется на 16 декабря и сделает все возможное, чтобы быть приглашенным на саммит Европейского Совета и чтобы скоординировать позиции со всеми 27 странами, поскольку необходим консенсус для введения мощных санкций", — сказал он.

Кроме того, по его мнению, уже сейчас нужно вводить санкции, чтобы Россия изменила свое поведение. Елисеев добавил, что кроме энергетических, экономических санкций, были бы еще более болезненные санкции против окружения Путина — родственников, детей, которые учатся в Европе.

"Думаю, это были бы более ощутимые санкции для Кремля", — резюмировал дипломат.

Напомним, Россия продолжает стягивать артиллерию к линии столкновения на Донбассе. В частности, подразделения противника усиливаются дополнительными 122-мм самоходными артиллерийскими установками, танками и боевыми машинами пехоты, что нарушает договоренности об отводе тяжелого вооружения.

В конце ноября глава Главного управления разведки МОН Кирилл Буданов сообщил, что Россия стянула более 92 тысяч своих военнослужащих к границам с Украиной и готовится совершить атаку якобы уже к концу января-началу февраля 2022 года.

Вероятно, она будет предусматривать артиллерийские и бронетанковые наступления с последующими десантными ударами, авиаудары на востоке, нападения в Мариуполе и Одессе и вторжение через Беларусь.

В РФ со своей стороны отреагировали на это интервью. В частности, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал происходящее "истерикой, которая нагнетается искусственно".

Позже американская разведка подтвердила, что Россия может совершить вторжение в Украину уже в начале следующего года. Для этого страна-агрессор может привлечь 175 тысяч военных сразу на нескольких фронтах. По данным разведки, сейчас около украинской границы в четырех местах сосредоточено 50 боевых тактических групп армии РФ.

Немецкое издание Bild написало, что Россия может напасть на Украину в январе-феврале 2022 года. Атака может происходить в три этапа, а план-максимум Кремля – это захват двух третей территории нашей страны вместе с Киевом.