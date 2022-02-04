ДТП с Трухиным: Аваков раскрыл процедуру хранения видео

У патрульных полицейских нет доступа к видео, которое пишется на их боди камеры. По окончанию смены записи переносятся в центральную систему.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 4 февраля рассказал бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, комментируя журналистское расследование по ДТП с участием нардепа Александра Трухина. По его словам, видео автоматически стираются спустя 30 дней (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Петрик (патрульный Сергей Петрик, который оформлял ДТП) сдал смену, пришел в управление, снял камеру. Поставил в специальный компьютер – это специальная система, которую мы покупали у американцев. Компьютер скачал это кодированное видео в центральную систему. У патрульного нет к нему доступа – он не может его посмотреть или изменить", – пояснил экс-министр процедуру.

Видео дня

Аваков добавил, что в системе видео хранится 30 дней, после чего жесткий диск стирается и на него записываются новые данные.

"Руководитель ДБР на первый или второй день должен был прийти с постановлением и изъять видео с сервера Нацполиции. Преступление было 23 августа, и только 3 сентября обычной почтой в МВД было направлено письмо с просьбой дать список патрульных которые там были, обеспечить сохранность улик и, если такие есть, переслать", - сказал бывший министр.

Аваков добавил, что письмо долго рассматривалось и ответ поступил 28 сентября: в нем было написано, что запись не сохранилась.

"В полиции все знают, что существует видео. Когда полицейские увидели, что руководство делает все, чтобы эта пленка исчезла – кто-то из них снял копию и передал ее журналисту, когда убедился, что дело разваливают", – предположил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Трухина 2 февраля исключили из партии "Слуга народа". Это произошло на следующий день после публикации видео с места ДТП. На нем нардеп пытался "договориться" с полицейскими, а также "решить" вопросы с министром внутренних дел.