Экстренное заседание ТКГ из-за эскалации на Донбассе перенесли: названа причина

На вторник, 20 апреля, перенесли экстренное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в группе по организации переговоров, перенос произошел из-за неготовности представителей ОБСЕ.

"В понедельник (19 апреля. – Ред.) было запланировано экстренное заседание профильной подгруппы в связи с обострением ситуации на линии разграничения. Однако из-за неготовности представителей ОБСЕ заседание перенесено на вторник", – говорится в сообщении.

Отмечается, что встреча состоится в режиме видеоконференции. Также говорится, что следующая онлайн-встреча пройдет 27 или 28 апреля.

Напомним, что на Донбассе 18 апреля оккупационные войска Российской Федерации нарушили режим тишины. Один украинский военный погиб – старший солдат Шартава Давид Мурманович.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал, что представители российской делегации в Трехсторонней контактной группе не имеют собственной позиции, постоянно уклоняются от прямых ответов и сидят перепуганными.