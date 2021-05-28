Дипломат назвал две страны под влиянием Путина

Под влиянием российского президента Владимира Путина находятся две страны. Это Беларусь и Казахстан.

Такое заявление 27 мая в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" сделал посол Украины в Беларуси в 2010-2011 годах Роман Бессмертный. Он отметил, что указанные государства вместе с Россией представляют "одну зону" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По его словам, Беларусь – страна с потенциальной опасностью для украинцев.

"Почему? Не Лукашенко там президент. Там президент Путин. Список на три страны один: Россия, Беларусь, Казахстан. Это одна территория, одна зона", – пояснил дипломат.

Бессмертный добавил, что прибывая в одну из указанных стран следует быть осторожным и предупреждать об этом посольство, потому что Федеральная служба безопасности России везде преследует украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о секретном докладе на заседании СНБО по вопросу угроз со стороны Беларуси.

Он заверил, что сценарии действий Киева в случае чего уже наработаны.