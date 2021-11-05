Депутаты Рады отстранили Третьякову от пяти заседаний из-за скандального высказывания о Полякове

Народные депутаты отстранили коллегу из фракции "Слуга народа" Галину Третьякову от пяти заседаний. Причиной стали ее скандальные высказывания о погибшем нардепе Антоне Полякове.

Трансляцию заседания парламента ведет телеканал "Рада" в YouTube. За отстранение Третьяковой проголосовали 234 нардепа.

По фракциям голоса разделились так: "Слуга народа" – 142, "Европейская солидарность" – 20, группа "Довіра" и ОПЗЖ – по 15, "Батьківщина" – 12, "Голос" – 11, группа "Партия "За майбутнє" – 10 и внефракционные – 9.

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После голосования Третьякову попросили удалиться с зала заседаний.

Затем к трибуне вышла нардеп Анна Скороход, которая была в отношениях с Поляковым. Она призвала Раду создать комиссию по расследованию смерти своего коллеги и партнера.

Кроме того, на голосование вынесли отстранение от пяти заседаний депутата от "Европейской солидарности" Ирины Геращенко, но за это предложение отдали лишь 190 голосов при необходимых 226.

По фракциям: "Слуга народа" – 186 голосов, внефракционные – 4, все остальные фракции и группы – ни одного голоса.

Жалоба относительно Геращенко касалась высказывания от 10 сентября 2019 года, когда она сравнила "слуг народа" с "зелеными человечками", захватившими Крым.

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