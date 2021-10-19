В 'Слуге народа' не будут снимать Третьякову с должности главы комитета после скандальных заявлений

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Галина Третьякова сохранит должность главы парламентского Комитета по вопросам социальной политики, несмотря на циничное замечание в адрес покойного коллеги из фракции "За майбутнє" Антона Полякова. Наказанием для нее послужит отстранение от пяти заседаний Верховной Рады.

Об этом рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии журналистам УНИАН. Сам политик заметил, что осуждает подобные высказывания Третьяковой, но снять ее с обязывающего поста не представляет возможным.

"Было высказывание, за него предусмотрено наказание Регламентом и она это наказание понесет", – подчеркнул председатель монобольшинства.

Также Арахамия добавил, что Третьякова возглавляет очень непростой комитет, который предусматривает специализацию в очень специфических вопросах. Найти ей подходящую замену едва ли получится в обозримом будущем.

Видео дня

"Однако хочу заметить, что наша фракция пока не обсуждала этот вопрос. Не исключено, что мы его поднимем и результат будет другой", – заключил нардеп.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: