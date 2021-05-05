Депутата из Закарпатья заметили в компании граждан РФ: опубликованы фото

Депутата Закарпатского областного совета Ирину Галай заметили в компании граждан России во время празднования Пасхи, 2 мая.

На своем аккаунте в Instagram директор российского альпинистского клуба "7 вершин" Александр Абрамов опубликовал совместные фото с Галай и другими альпинистами, среди которых, вероятно, были граждане России.

Согласно фотографиям, компания праздновала на горе Эверест.

"Сегодня, 2 мая. Наша команда "Эверест-Лхоцзе 2021" праздновала Пасху. В гости пришла команда Иры Галай. Было весело. Провели тренировку с командой Шерпов, практиковались в использовании "Шерпа Роуп". Все тоже повеселились на ледовой стене ", – написал альпинист .

Отметим, на своих страницах в социальных сетях Галай не упомянула о том, что была на Эвересте вместе с гражданами страны-агрессора.

Напомним, в Закарпатском облсовете Ирина Галай работает секретарем постоянной комиссии по вопросам заграничного сотрудничества, развития туризма и рекреации.